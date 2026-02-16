TERAMO, OCCUPAVANO STALLI DISABILI CON PASS FALSI: SANZIONATO UN INTERO NUCLEO FAMILIARE

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, nei giorni scorsi la Polizia Locale di Teramo ha accertato un uso irregolare dei parcheggi riservati ai titolari di contrassegno disabili in un quartiere della zona est del capoluogo. Gli agenti hanno rilevato che un nucleo familiare occupava stabilmente gli stalli con tre veicoli: solo uno era munito di contrassegno regolare, mentre sugli altri due erano esposti rispettivamente una fotocopia del pass utilizzato sul primo mezzo e un contrassegno intestato a una persona deceduta. Il personale della Polizia Locale, sotto il coordinamento del comandante Zaina, ha quindi proceduto alla contestazione delle violazioni e al ritiro dei contrassegni irregolari, sia quello fotocopiato sia quello riferito alla persona scomparsa. L’episodio rientra nelle attività di vigilanza finalizzate a garantire il corretto utilizzo degli spazi di sosta riservati alle persone con disabilità, a tutela dei diritti degli aventi titolo.