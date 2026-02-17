S’INAUGURA SABATO A CIVITELLA DEL TRONTO LA MOSTRA / EVENTO “METAFISICA AMERICANA” CON LE OPERE DI MARK E PAUL KOSTABI

Civitella del Tronto accoglie due protagonisti dell’arte contemporanea internazionale: Mark e Paul

Kostabi. Dal 21 febbraio al 6 aprile 2026 le sale del Palazzo De Thermes ospitano la mostra

Metafisica americana, progetto espositivo curato da Silvia Pegoraro e dedicato alla ricerca visiva

dei due artisti statunitensi.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Civitella del Tronto con la collaborazione della Fondazione

Tercas e il coinvolgimento dell’associazione Agave, realtà impegnata nel campo della disabilità, a

cui è legato anche un percorso inclusivo con i volontari del territorio.

Per il sindaco Cristina Di Pietro l’esposizione rappresenta «un momento significativo per la

comunità, capace di valorizzare il patrimonio storico della città attraverso il dialogo con le

espressioni più attuali dell’arte contemporanea». La prima cittadina sottolinea inoltre come la scelta

del Palazzo De Thermes, luogo identitario del borgo, consenta di offrire al pubblico «un’esperienza

culturale di grande intensità».

Sulla stessa linea il presidente della Fondazione Tercas, Vincenzo Piero Di Felice, che evidenzia il

valore territoriale del progetto: «Il sostegno alla mostra si inserisce nella missione della Fondazione

di contribuire alla crescita civile e sociale del territorio, riconoscendo nella cultura un fattore

essenziale di sviluppo». Il catalogo, aggiunge, resterà memoria stabile del confronto tra le opere e il

contesto storico di Civitella del Tronto.

La mostra riunisce dipinti e lavori a quattro mani che mettono in relazione pittura, musica e cultura

visiva, offrendo una lettura della contemporaneità attraverso la lente della metafisica e della cultura

pop. Un progetto che conferma il ruolo di Civitella del Tronto come polo attivo nella diffusione

dell’arte contemporanea in Abruzzo.