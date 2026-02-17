LETTERA DI UN NONNO: «SBAGLIATO CHIUDERE LE SCUOLE A CARNEVALE...»

Cara Certastampa,

volevo parlarti di un aspetto del carnevale a Teramo che mi ha colpito e che penso meriti attenzione. Oggi, mentre i bambini si preparano a festeggiare, alcune scuole elementari sono chiuse, mentre altre sono aperte. Mi sembra un peccato che proprio nel giorno della festa dei bambini, alcune scuole abbiano scelto di chiudere, adducendo come motivazione il fatto di aver riaperto prima a settembre.

Il carnevale è un momento importante per i bambini, un'occasione per divertirsi, creare ricordi e vivere la magia della festa. Chiudere le scuole in un giorno come oggi significa privare i bambini di questa esperienza, e non credo che sia giusto.

Spero che questo aspetto possa essere preso in considerazione per il futuro, in modo che tutti i bambini di Teramo possano godere pienamente della festa.

Sono certo che condividerai con me questa riflessione.

Baci ed abbracci

Nonno Primo.