LA LETTERA / CARO NONNO PRIMO, MEGLIO UNA SCUOLA CHIUSA... CHE UN PARCHEGGIO BAMBINI

Buongiorno Certastampa

ho appena letto la lettera di nonno Pino... Immagino che alcune scuole siano chiuse proprio per consentire ai bambini di vivere PIENAMENTE la giornata di festa con i compagni di classe. .... a scuola avrebbero dovuto (per alcuni, tristemente) seguire le lezioni programmate, scoprendo nuovi argomenti di lettere, matematica, ecc... e "perdendo" questa possibilità di festa. Se non sbaglio i programmi ministeriali definiscono le giornate minime di apertura scolastica/lezioni alle quali non è possibile derogare. A meno di considerare 5/6 ore di festa in maschera come surrogato di altrettante ore di matematica, scienze, ecc. Io purtroppo, a differenza di Primo, nei fatti, vedo la scuola considerata da molti genitori non come luogo di crescita e fonte esperienziale ma ridotta (oggettivamente in taluni casi, anche per necessità operative) a mero parcheggio di figli che, a causa degli impegni lavorativi, non si sa dove allocare. Conseguentemente il ruolo degli insegnanti viene svilito a compiti di mero baby-sitting: istruire, dar da mangiare, fare i compiti, intrattenere...... Per colpa dello Stato, che non prevede servizi alle famiglie, la scuola si trova a dover supplire, svilendo il suo ruolo e assurgendo a quello di ente assistenziale. Io mi aspetterei semplicemente che la scuola avesse le risorse per fare la Scuola e che gli insegnanti fossero valorizzati per sfruttare al massimo quello che è la loro missione: istruire i nostri ragazzi e portarli ad essere adulti.

Anche con gioia.

Ma senza la maschera del perbenismo che copra le carenze socio-assistenziali dello Stato.

Alessandro