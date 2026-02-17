LA CONTROREPLICA DI NONNO PRIMO: «NON È SEMPRE COLPA DELLO STATO... È MOLTO PIÙ SEMPLICE: È SOLO CARNEVALE...»





Gentile Alessandro,

la ringrazio per la riflessione, che considero seria e rispettabile.

Non intendevo affatto ridurre la scuola a luogo assistenziale né sminuire il ruolo degli insegnanti, che ritengo centrale e delicato.

Mi chiedevo semplicemente se momenti come il Carnevale possano essere vissuti come parte integrante del percorso educativo, e non necessariamente in alternativa ad esso.

Condivido che lo Stato debba fare la sua parte.

Tuttavia, mi convince meno l’idea che ogni carenza debba trovare soluzione “altrove”. A volte rischiamo di adagiarci in una comoda zona di conforto, aspettando che sia sempre qualcun altro — lo Stato, le istituzioni, la scuola — a fare un passo in più.

Forse la responsabilità educativa è un terreno condiviso: famiglia, scuola, comunità.

E anche la festa, se ben vissuta, può farne parte.

Cordialmente,

Primo





PS. nota della redazione: dopo la lettera di Alessandro, abbiamo ricevuto numerose telefonate di teramani che hanno segnalato, alle 12. la presenza di una mezza dozzina di bambini, con le mamme, tra Corso e piazza, da soli... tristemente in maschera.