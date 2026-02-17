MUORE IMPROVVISAMENTE IN CASA LA MOGLIE DI UN NOTO CARDIOLOGO, I CARRI DI CARNEVALE SFILERANNO SENZA MUSICA

Profondo cordoglio in città per l’improvvisa scomparsa della signora Giuseppina Di Giacomo, venuta a mancare questa mattina intorno alle 7.30 di stamattina nella propria abitazione. La donna si stava occupando delle consuete incombenze domestiche: poco prima aveva servito la colazione al marito, il dottor Ermete Zanchè, cardiologo dell’ospedale di Sant’Omero, e si accingeva a portare il caffè alla madre quando è stata colta da un malore fatale. La notizia si è rapidamente diffusa suscitando commozione tra quanti la conoscevano e stimavano. Numerosi i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia, molto conosciuta e apprezzata anche per l’attività professionale del dottor Zanchè. In segno di rispetto per il lutto che ha colpito la famiglia, il Sindaco di Sant'Egidio alla Vibrata ha disposto che i carri allegorici in transito lungo via Matteotti sfilino senza accompagnamento musicale, mantenendo un clima di raccoglimento. I funerali si terranno domani, alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore in piazza Umberto I a Sant'Egidio. Lascia i tre figli: Andrea, Alessandro e Luca ed il marito.