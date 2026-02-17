VIDEO/ SVERSAMENTI NEL FIUME TORDINO, SEGNALAZIONI DEI RESIDENTI: CONTROLLI NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE

Nuovi episodi di possibile inquinamento nel fiume Tordino. Alcuni residenti hanno segnalato la presenza di sversamenti alle autorità competenti, facendo scattare gli accertamenti da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri Forestali. Le verifiche si stanno concentrando in particolare sulle aziende zootecniche presenti nell’area, al fine di individuare eventuali responsabilità e ricostruire l’origine degli scarichi. Parallelamente saranno eseguiti campionamenti delle acque del corso fluviale per analizzare la composizione delle sostanze presenti e valutare l’eventuale impatto ambientale. Gli esiti delle analisi consentiranno di chiarire la natura degli inquinanti e di adottare, se necessario, i provvedimenti previsti dalla normativa a tutela del fiume e del territorio circostante.

