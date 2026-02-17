AGNELLI RUBATI E MACELLATI IN CASA: BLITZ DEI CARABINIERI FORESTALI

Uccisione con crudeltà e macellazione clandestina di agnelli all’interno di una civile abitazione. È quanto scoperto il 13 febbraio scorso dai Carabinieri Forestali di Nereto insieme ai militari della Stazione di Campli, intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che aveva udito i lamenti degli animali provenire da un immobile.

All’interno di alcuni locali al piano terra dell’abitazione i militari hanno trovato un vero e proprio mattatoio abusivo, dove quattro persone stavano procedendo all’abbattimento e alla macellazione di 41 agnelli, risultati rubati a un allevatore. Le operazioni avvenivano con metodi non conformi alla normativa di settore e in gravi condizioni igienico-sanitarie.

Al momento del blitz 17 agnelli erano già stati uccisi, mentre i 24 ancora vivi sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura di Teramo, che coordina le indagini, è stata inoltre ordinata l’immediata distruzione delle carni degli animali già macellati, in accordo con il sindaco e il servizio veterinario della Asl competente, per i rischi connessi alla salute pubblica.

Le quattro persone sorprese durante l’intervento sono state denunciate a piede libero per ricettazione, macellazione clandestina e uccisione di animali con crudeltà e sevizie. Proseguono gli accertamenti per verificare l’eventuale esistenza di un circuito illegale di distribuzione di carni di provenienza illecita.