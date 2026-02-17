LIVING GRAN SASSO, PARTE LA CALL DI BORGHIMPRESA: 49 IMMOBILI ASPETTANO IDEE CHE LI FACCIANO RIVIVERE, ORLANDO PERSIA: «CITTADINI E OPERATORI... STIAMO ASPETTANDO LE VOSTRE PROPOSTE»»

Pubblicato l’avviso per la Call for Ideas collegata alla linea di attività Borghimpresa nell’ambito del progetto Living Gran Sasso – Nuovi servizi al turismo, con l’obiettivo di favorire la rigenerazione economica e sociale delle aree interne abruzzesi del cratere sismico 2016/2017, attraverso il riuso e la valorizzazione di edifici e spazi disponibili nei Comuni della rete Unico Gran Sasso. La Call si sviluppa attraverso la piattaforma Borghimpresa: un ambiente digitale pensato per mettere in connessione spazi fisici e idee imprenditoriali, offrendo a chi vuole investire e progettare nelle aree interne uno strumento semplice, trasparente e immediato. La visione è chiara: trasformare immobili oggi non utilizzati in opportunità concrete per nuovi servizi, nuove attività e nuove comunità. Si tratta di un Avviso pubblico esplorativo non vincolante finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali; le proposte saranno valutate e, in caso di esito positivo, i proponenti potranno accedere alle procedure previste per l’eventuale assegnazione degli immobili.

50 immobili già online e candidature “immobile per immobile”

La Call è attiva direttamente sulla piattaforma Borghimpresa: al momento sono disponibili 50 schede immobili, ciascuna corredata da informazioni utili alla valutazione e da un modulo di candidatura dedicato. Ogni immobile è accompagnato da una scheda informativa completa di foto, stato dell’edificio, piantina/planimetria, localizzazione e dati tecnici, così da permettere ai proponenti di costruire una proposta coerente con il contesto e con le potenzialità reali dello spazio scelto. Gli immobili disponibili coprono diverse tipologie, tra cui edifici storici, edifici rurali, edifici residenziali, ex strutture produttive, ex scuole, strutture sportive e altri spazi che possono diventare sedi di iniziative imprenditoriali, culturali e di servizio, con un’attenzione particolare allo sviluppo di nuovi servizi al turismo e alla valorizzazione dei borghi delle aree interne.

Dalla mappatura alla progettualità: strumenti e accompagnamento per l’attivazione degli spazi

Borghimpresa è un tassello operativo del progetto Living Gran Sasso, una linea di attività che non si limita a rendere visibili gli immobili disponibili, ma punta a generare proposte solide e sostenibili, capaci di aumentare l’attrattività del territorio e creare nuova economia locale. In parallelo, il percorso prevede azioni di valutazione di fattibilità delle idee e accompagnamento allo sviluppo: supporto nella costruzione del progetto e del business plan, orientamento tra incentivi e strumenti di finanza agevolata, e affiancamento nella predisposizione delle candidature, con l’obiettivo di trasformare le idee più promettenti in iniziative finanziabili e realizzabili. Sul fronte degli immobili, la rete ha già completato la mappatura e ha messo a sistema un archivio digitale consultabile online, che consente di conoscere da subito disponibilità e caratteristiche degli spazi. La lettura delle potenzialità è orientata alla creazione di servizi in chiave turistica e di comunità: dalla ricettività alla ristorazione, dalla vendita e promozione di prodotti locali ai centri culturali, dai punti informativi alla mobilità e ad altri servizi compatibili con le vocazioni dei borghi e delle aree interne.

Il Sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, sottolinea: “Da capofila della rete Unico Gran Sasso all’interno del progetto Living Gran Sasso lanciamo Borghimpresa per rimettere in circolo spazi e opportunità:abbiamo aperto una Call che trasforma un’idea in una possibilità concreta diinvestire, aprire un’attività, costruire servizi nuovi per il turismo e per chi vive qui. È un’occasione per chi ha un progetto nel cassetto e cerca il posto giusto per farlo partire: immobili disponibili, informazioni chiare e un percorso per passare dall’idea alla realizzazione.”

Rinaldo Pitocco, amministratore unico di Civica srl, evidenzia: “La nostra società è responsabile della gestione dell’avviso e del supporto ai potenziali promotori. Dopo l’eccellente lavoro di mappatura svolto da ITACA ETS, il nostro team di consulenti ha lavorato alla costruzione di un catalogo di idee associabili agli immobili della rete e alla ricognizione delle opportunità di finanziamento disponibili nell’area. Le candidature selezionate avranno così anche la possibilità di di accedere a finanziamenti pubblici, grazie all'affiancamento gratuito dei nostri esperti”.

Come partecipare

La domanda si presenta esclusivamente online tramite compilazione del form disponibile su Borghimpresa (https://www.borghimpresa.it/listings/ ). Per partecipare è necessario selezionare un immobile tra i 49 mappati e compilare il form di candidatura associato alla singola scheda entro il 10 aprile 2026

L’Avviso è consultabile su www.borghimpresa.it e sul sito del comune capofila Crognaleto.

Info e contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | +39 327 569 6223