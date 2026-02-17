SÌ SCHIANTA CONTRO uNA PIANTA E MUORE SUL. COLPO

Gravissimo incidente stradale a Sant’Egidio alla Vibrata, dove una donna, di circa 50anni, ha perso la vita scontrandosi con la propria auto contro una pianta, in via Indopendenza. L’incidente è avvenuto in serata, e ha gettato nel lutto il paese che. Oggi, aveva rinnovato il rito antico del carnevale, coi carri e la grande festa popolare. All’arrivo dei soccorsi, per la donna non c’era più nulla da fare, tutte le pratiche rianimatori e si sono rivelate inutili. Sulle cause dell’incidente dovranno far luce gli accertamenti delle forze di polizia. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco.