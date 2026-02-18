GINECOLOGO CONDANNATO A 5 ANNI, I GIUDICI: "NON FU UNA VISITA MEDICA"

Aveva trasformato una presunta visita ginecologica in atti sessuali, arrivando a spegnere le luci e a proporre alla paziente 19enne la visione di video pornografici. Per questo il medico Francesco Ciarrocchi, 69 anni, vicesindaco di Montorio, è stato condannato a cinque anni per violenza sessuale: lo scrive la giudice Claudia Di Valerio nelle motivazioni della sentenza. Secondo il tribunale, le manovre compiute non avevano alcuna finalità medica, non furono spiegate alla giovane e avvennero senza consenso informato. Il medico proseguì anche dopo il dissenso della ragazza, abusando della propria posizione di autorità, rafforzata dal rapporto terapeutico e da un legame lavorativo irregolare. La credibilità della vittima, messa in discussione dalla difesa, è stata invece confermata: la 19enne non ha tratto alcun vantaggio dalla denuncia e ha subito solo conseguenze negative.