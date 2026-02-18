PSYCOSÌ / GLI UGUALI SI ATTRAGGONO (E SI INNAMORANO)



L'amore è diventato un club esclusivo?

Dimenticate il mito degli opposti che si attraggono. La scienza ci dice l'esatto contrario: siamo dei "narcisisti biologici". Si chiama Accoppiamento Assortativo ed è la tendenza a scegliere partner che sono lo specchio di noi stessi: stesso reddito, stessa laurea, stessa bolla sociale.

Con l'intervista di Psycosí al doc Domenico de Berardis, la giornalista Bianca Sortino smonta il romanticismo da film per guardare in faccia la realtà: l'amore moderno sta diventando il più grande acceleratore di disuguaglianza del secolo. Stiamo scegliendo l'anima gemella o stiamo solo ottimizzando un investimento?

Il tuo prossimo appuntamento è un colloquio di lavoro? Probabilmente sì, ma non lo sai.

L’accoppiamento assortativo è l’algoritmo invisibile che ti spinge a cercare qualcuno con il tuo stesso identico background.. insomma..abbiamo sempre pensato che il cuore non seguisse regole e invece siamo parecchio prevedibili: cerchiamo chi ci somiglia per proteggere il nostro status... Avvisati: non guarderete più il vostro partner con gli stessi occhi !





