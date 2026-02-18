VIDEO / L’ADSU ALL’INCONTRO DELL’UNITE COI RAGAZZI DEL GALILEI DI PESCARA



Non è solo un incontro di orientamento: è il momento in cui un’università si avvicina ai suoi futuri studenti e prova a dire, con parole semplici, “ci siamo anche per te”. È accaduto nella gremita aula polifunzionale del Liceo Scientifico “Galilei” di Pescara, dove le future matricole hanno incontrato la delegazione dell’Università degli Studi di Teramo insieme all’Adsu, l’Azienda per il diritto agli studi universitari. A parlare direttamente ai ragazzi, con chiarezza e partecipazione, è stata Cristina Della Ripa, che ha illustrato l’intero ventaglio dei servizi messi a disposizione dall’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, dalle borse di studio agli alloggi, dalla ristorazione ai contributi per la mobilità e il sostegno al merito. Non un elenco freddo di prestazioni, ma un racconto concreto di possibilità, capace di tradurre in fiducia ciò che spesso appare incerto: il passaggio dalla scuola all’università. Ad accogliere la delegazione dell’UniTe, guidata dalla professoressa Rossella Di Federico e composta da docenti in rappresentanza di tutte le facoltà, è stato il dirigente scolastico del Galilei, Carlo Cappello. Nel suo saluto ha voluto sottolineare il valore profondo del legame tra gli studenti abruzzesi e le università della regione, un rapporto che riguarda non solo la formazione ma anche l’identità e il futuro del territorio. Un legame che per lui è anche personale: Cappello è infatti padre di una studentessa iscritta proprio all’Università di Teramo. L’incontro si è trasformato così in un ponte tra presente e domani, tra sogni e strumenti per realizzarli. Per molti ragazzi è stato il primo contatto diretto con l’università che li attende, ma anche la scoperta che esiste una rete pronta a sostenerli nel loro percorso. Il cammino di orientamento proseguirà il 28 febbraio a Vasto, nella grande convention che riunirà tutti gli Atenei abruzzesi: un altro tassello di un viaggio che accompagna le nuove generazioni verso la scelta più importante, quella del proprio futuro.

Nelle foto dell’incontro e nelle videointerviste, il dirigente scolastico Carlo Cappello e alla

dottoressa Cristina Della Ripa dell’Adsu.



