SANT’EGIDIO IN LUTTO PER ADELINA REGINELLI: MUORE A 50 ANNI IN UN DRAMMATICO SCHIANTO CONTRO UN ALBERO

Si chiamava Adelina Reginelli, aveva 50 anni ed era molto conosciuta in paese. È lei la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21.20, in via Indipendenza. La donna era alla guida della sua Nissan Qashqai quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita improvvisamente di strada andando a schiantarsi con violenza contro un albero. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un malore improvviso che potrebbe averle fatto perdere il controllo del veicolo. Per fare piena luce sulle cause della morte, il pubblico ministero di turno Stefano Giovagnoni, titolare del fascicolo, ha disposto l’autopsia dopo l’ispezione cadaverica eseguita questa mattina. L’esame autoptico sarà effettuato venerdì. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di Sant’Omero e l’auto medica da Teramo. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano. Presenti anche i volontari della Croce Rossa di Sant’Egidio. I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, poi rimosso da un carroattrezzi. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Sant’Egidio e di Corropoli, mentre la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti. In queste ore la comunità si stringe attorno alla famiglia di Adelina Reginelli. Commessa apprezzata e volto noto della cittadina, viene ricordata da numerosi messaggi di cordoglio apparsi sui social, dove amici e conoscenti esprimono dolore e vicinanza per una perdita che ha colpito profondamente Sant’Egidio.

foto di: Radio Roseto