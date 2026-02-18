GLI USI CIVICI TRA DIRITTI E OPPORTUNITÀ, VENERDÌ L'INTERESSANTE INCONTRO A CASTELLI

Un confronto aperto alla cittadinanza per approfondire il tema degli usi civici, tra tutela dei diritti delle comunità locali e prospettive di sviluppo sostenibile del territorio montano. È l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma giovedì 20 febbraio alle ore 19.30, nella sala consiliare del Comune di Castelli. L’iniziativa, promossa dall’associazione Il Faggio, mette al centro una materia spesso poco conosciuta ma di grande rilevanza per le aree interne: gli usi civici, ovvero quei diritti collettivi storicamente riconosciuti alle popolazioni su boschi, pascoli e terre comuni. Una realtà che nel comprensorio teramano continua a incidere sulla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e sulle opportunità economiche legate alle risorse naturali. Ad aprire i lavori sarà l’avvocato Sandro Pasquali, esperto di usi civici, che offrirà un inquadramento giuridico e storico della materia. Seguiranno gli interventi di Paride Tudisco, presidente dell’Unione Usi Civici Teramani, e del segretario Valerio Ferro, con un focus sulla situazione locale e sulle prospettive di valorizzazione delle terre collettive. Porterà inoltre il proprio contributo Virgilio Morisi, presidente dell’associazione Iura Civium ad Bonum Naturae ETS, impegnata nella promozione della gestione sostenibile dei beni comuni. A moderare l’incontro sarà Giovanni Schiappa. L’appuntamento si propone come momento di informazione e dibattito pubblico, rivolto a cittadini, amministratori e operatori del settore agricolo e forestale, per comprendere come i diritti collettivi possano tradursi in opportunità concrete per le comunità locali, dalla filiera del legno e dei prodotti del bosco fino alla pastorizia e al turismo rurale.

Per informazioni è possibile contattare il numero 338 2171783. L’ingresso è libero.