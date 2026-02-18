TEATRO / DOMANI PAMBIERI E VILLORESI A TERAMO, ULTIMI POSTI DISPONIBILI

Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi a Teramo in “GIN GAME”, il nuovo spettacolo in cartellone per la Stagione di Prosa della Riccitelli, giovedì 19 febbraio alle 20.30, Aula Magna Università degli Studi di Teramo.

Su testo di Donald Lee Coburn, drammaturgo e coreografo statunitense, e con la regia di Gianpiero Francese, l’opera ha vinto il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1978.

“Gin Game” è un testo di straordinaria vivacità emotiva in cui il senso di solitudine di due anziani signori ospiti nella stessa casa di riposo, Weller e Fonsia, si intreccia con intelligente ilarità.

Entrambi non hanno amici e Weller si offre di insegnare a Fonsia a giocare a GIN.

Fonsia impara velocemente tanto che a Weller non riesce di vincere una sola partita, urtando notevolmente l’uomo.

Mentre i due cominciano a parlare delle proprie vite le conversazioni, come il gioco, si trasformano presto in una fiera competizione per umiliare l’altro amplificando le rispettive debolezze e fallimenti.

Illustri i precedenti:

Paolo Stoppa e Franca Valeri con la regia di Giorgio de Lullo nel 1978

Paolo Ferrari e Valeria Valeri con la regia di Gianfranco Brosio nel 1990

Massimo De Francovich e Valeria Moriconi per la regia di Piero Maccarinelli nel 2002

Pochissimi i posti ancora disponibili, online su CiaoTickets e negli uffici della Riccitelli.

Info e dettagli su www.primoriccitelli.it, pagina Facebook e Instagram della Riccitelli.