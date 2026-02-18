CANILE ABUSIVO SEQUESTRATO / LA SINDACA DI TORANO: «RINGRAZIO I CARABINIERI, MA QUESTO EPISODIO NON RAPPRESENTA TORANO»



Un intervento che restituisce sicurezza e tutela del territorio, «Ma che – sottolinea lla Sindaca Anna Ciammariconi – non deve offuscare l’immagine della comunità locale». Dopo il sequestro di un canile abusivo nel territorio comunale, la Prima Cittadina di Torano Nuovo ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento alle forze di polizia impegnate nell’operazione. «Ringrazio le Forze dell’Ordine per l’impegno profuso ai fini del ripristino della legalità e del contrasto ad ogni tipo di illecito», ha dichiarato la prima cittadina, confermando la piena disponibilità dell’ente a collaborare con le autorità competenti per gli sviluppi della vicenda. «Mi metto a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione si renda necessaria», ha aggiunto. Il sequestro della struttura, ritenuta irregolare, si inserisce nell’ambito dei controlli sul rispetto delle normative in materia di benessere animale e autorizzazioni sanitarie. Accertamenti che, negli ultimi anni, si sono intensificati su scala regionale per contrastare fenomeni di gestione illegale di animali e strutture non conformi. La sindaca ha voluto anche ribadire un messaggio alla cittadinanza e all’esterno: «Questo episodio non rappresenta il diffuso, onesto e laborioso tessuto sociale della nostra comunità». Un passaggio che mira a tutelare l’immagine di Torano Nuovo, realtà caratterizzata da un forte senso civico e da un’economia locale fondata sull'onesta attività di aziende agricole e piccole imprese.