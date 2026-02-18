ADDIO A GIANNI DE MATTHEIS. TERAMO PERDE UN UOMO SPECIALE CON L'ANIMA MUSICALE



Si è spento a 57 anni Gianni De Mattheis, musicista, produttore e insegnante molto conosciuto a Teramo e nel mondo musicale locale e internazionale. Figura poliedrica, De Mattheis è stato anche manager europeo del celebre cantautore canadese Gino Vannelli, con cui aveva instaurato negli anni un rapporto umano e professionale profondo, nato da una passione da fan e trasformato in una collaborazione concreta. Chitarrista e bassista, era stato anche docente di solfeggio al Cedem, De Mattheis aveva dedicato gran parte della sua vita alla formazione di giovani musicisti, insegnando chitarra e basso, trasmettendo competenze e amore per la musica con garbo e disponibilità. Prima della carriera musicale aveva intrapreso anche la strada in Polizia, poi lasciata per seguire definitivamente la vocazione artistica. Nel corso degli anni aveva lavorato come produttore e organizzatore di progetti musicali, contribuendo a creare connessioni importanti tra artisti. Fu lui, tra l’altro, a mettere in contatto Vannelli con il pianista e compositore teramano Paolo Di Sabatino, favorendo una collaborazione di rilievo. De Mattheis era stato anche parte della Def Killer Band, esperienza che ne aveva consolidato la presenza nella scena musicale del territorio. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona gentile, simpatica e sempre a modo, capace di creare relazioni autentiche e di sostenere gli altri artisti con entusiasmo sincero. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per la comunità teramana e per tutti coloro che hanno condiviso con lui progetti, studio e amicizia. Teramo saluta oggi non solo un professionista stimato, ma un uomo che ha fatto della musica un ponte tra persone e culture. Lascia la moglie, Gabriella e una figlia, Stella Nieves. Funerali in cattedrale domani alle 16.