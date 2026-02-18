TELEFONO SPENTO E NESSUNA NOTIZIA DI STEFANO JAKAB: 42ENNE DI SILVI SCOMPARSO DA GIORNI

Sono giorni di apprensione sulla costa teramana per la scomparsa di Stefano Jakab, 42 anni, residente a Silvi, di cui non si hanno più notizie dall’8 febbraio. Il telefono dell’uomo risulta spento e, da allora, familiari e conoscenti non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. A dare l’allarme è stata la sorella, che ha presentato denuncia ai carabinieri subito dopo aver constatato l’assenza prolungata e l’impossibilità di raggiungerlo. Le ricerche sono state attivate e proseguono in queste ore, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine sul territorio. Del caso si sta occupando anche l’associazione Penelope, impegnata nel supporto alle famiglie delle persone scomparse. Attraverso i propri canali social l’organizzazione ha diffuso un appello pubblico, invitando chiunque abbia visto o incontrato Jakab negli ultimi giorni a farsi avanti e fornire elementi utili alle ricerche. L’uomo vive a Silvi e la sua improvvisa irreperibilità ha destato forte preoccupazione nella comunità locale. Chiunque sia in possesso di informazioni può contattare le forze dell’ordine o l’associazione, per contribuire al suo ritrovamento.