CHIUSO DAI NAS NOTO LABORATORIO DI PRODUZIONE ARROSTICINI



Stecche per arrosticini e imballaggi destinati al contatto diretto con gli alimenti conservati in un deposito privo di notifica sanitaria e dei requisiti igienico-strutturali: per questo i carabinieri del Nas di Pescara hanno disposto la sospensione temporanea dell’attività di un noto laboratorio della provincia (del quale i Carabinieri, per regola, non divulgano il nome), specializzato proprio nella produzione di arrosticini. Durante il controllo i militari hanno accertato che materiali e oggetti destinati a venire a contatto con il cibo erano custoditi in un locale non idoneo sotto il profilo sanitario. I titolari avranno trenta giorni per regolarizzare la posizione e adeguare la struttura alle prescrizioni, così da poter riprendere la produzione. L’intervento rientra in una più ampia attività di verifica sulla sicurezza alimentare che, nel giro di poche ore tra città e hinterland, ha portato al blocco di quantitativi rilevanti di prodotti ritenuti potenzialmente pericolosi.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital