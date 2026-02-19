«NON VOGLIO ALTRI MALATI IN STANZA», SI DENUDA E AGGREDISCE LE INFERMIERE



Ricoverato per problemi cardiaci, rifiuta di condividere la stanza di degenza e reagisce con violenza contro il personale sanitario. È accaduto all’ospedale Annunziata di Sulmona, dove un 37enne del posto, ha dato in escandescenza quando gli operatori sono entrati in camera per predisporre un secondo letto. L’uomo si è prima denudato in corsia e poi ha minacciato e strattonato due infermiere, arrivando a scagliare contro di loro il telecomando della televisione. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri; il paziente, affetto anche da disturbi psichici, è stato quindi dimesso e affidato al fratello. L’episodio si inserisce in una serie di aggressioni al personale sanitario registrate negli ultimi mesi nel nosocomio peligno, dove da novembre se ne contano quattro tra pronto soccorso e reparti. Intanto il 37enne è stato denunciato per minacce e la sua posizione potrebbe aggravarsi alla luce dei referti medici.





Foto: elaborazione AI - certastampa digital