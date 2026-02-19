CRESCE L’ATTESA A CIVITELLA DEL TRONTO PER LA MOSTRA / EVENTO “METAFISICA AMERICANA” CON LE OPERE DI MARK E PAUL KOSTABI



Cresce l’attesa per il 21 febbraio quando, alle 18 a Palazzo De Thermes di Civitella del Tronto si aprirà la mostra Metafisica americana, dedicata ai fratelli Mark e Paul Kostabi, figure di primo piano dell’arte statunitense contemporanea.

Per la consigliera delegata alla cultura Pamela Natoni l’esposizione segna «un momento di particolare prestigio e rilevanza culturale e sociale» per la città, capace di aprire «uno spazio di dialogo tra linguaggi, epoche e sensibilità diverse». Natoni ricorda anche la serata-anteprima del 20

dicembre, durante la quale i due artisti hanno realizzato dal vivo un’opera a quattro mani, oggi esposta e destinata a un’asta benefica per l’associazione Agave.

Gli artisti

Mark Kostabi, nato in California nel 1960, è tra i protagonisti della stagione postmoderna americana. Trasferitosi a New York negli anni Ottanta, diventa figura centrale dell’East Village e fonda nel 1988 il celebre studio-factory “Kostabi World”, dove produce centinaia di opere all’anno. La sua cifra più nota sono i personaggi senza volto, collocati in scenari contemporanei e metafisici,

con riferimenti alla storia dell’arte da De Chirico alla Pop Art. Mark Kostabi è anche talentuoso musicista e altrettanto talentuoso compositore

Paul Kostabi si afferma giovanissimo nella scena artistica newyorkese dei primi anni Ottanta, legata alla cultura della Street Art. Pittore e musicista, sviluppa una ricerca energica e gestuale, con radici nel rock sperimentale e nell’improvvisazione visiva, spesso intrecciata a performance musicali e jam session.

La mostra di Civitella mette in relazione le due personalità, diverse ma complementari, in un

percorso che evidenzia contaminazioni tra pittura, musica e immaginario pop, tra memoria artistica

e cultura urbana contemporanea.