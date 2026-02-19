NUOVO, ENNESIMO INCIDENTE ALLO SVINCOLO DI SAN NICOLÒ

Ancora un incidente all’incrocio all’uscita della superstrada Teramo-mare a San Nicolò, uno dei nodi viari più critici del territorio. Lo scontro si è verificato a poche ore dal ripristino dell’impianto semaforico, ma già risegnalato come non funzionante dagli automobilisti. Nell’impatto sono rimasti coinvolti più veicoli. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la polizia locale, che ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica. La circolazione ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni, con code lungo la bretella e sulle strade di immissione. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza dell’incrocio di San Nicolò, teatro negli anni di numerosi incidenti e oggetto di ripetute segnalazioni da parte dei residenti. Anche di recente erano state denunciate criticità legate alla regolazione semaforica e alla visibilità, con timori per l’elevato rischio di collisioni. N