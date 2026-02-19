LA LETTERA / "GRAZIE AL REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL MAZZINI... PER QUELLO CHE AVETE FATTO PER MIA FIGLIA"

Gentile Direttore, Le scrivo per ringraziare pubblicamente il Reparto di Chirurgia Toracica dell’Ospedale “Mazzini” di Teramo, in particolare il Dr. Divisi e il Dr. Vaccarili, per l’elevata professionalità e la straordinaria umanità mostrate in occasione dell’importante intervento chirurgico subito da mia figlia, di soli 22 anni. L’intervento è stato reso particolarmente complesso e difficile, non solo per la invasività dello stesso, bensì per la rarità della patologia di cui mia figlia era portatrice. Nel manifestare la profonda riconoscenza per quanto fatto, vorrei altresì ringraziare tutto il restante personale medico e paramedico che, con dedizione e accuratezza, si sono alternati al capezzale della ragazza. Sono esempi di una Sanità pubblica che, sia pure tra mille difficoltà, continuano ad operare nell’esclusivo interesse dei pazienti. La saluto molto cordialmente.

Denise Morais