CITTÀ INSICURA / INNOVA TERAMO CHIEDE DI ATTIVARE IL "CONTROLLO DI VICINATO"

Innova Teramo, alla luce del crescente problema di insicurezza percepita nei quartieri della città e nelle frazioni, propone l’attivazione del progetto di “Controllo di Vicinato” quale strumento di collaborazione civica e prevenzione diffusa.

Si tratta di un modello organizzato e riconosciuto di partecipazione dei cittadini, fondato esclusivamente sull’osservazione e sulla segnalazione tempestiva di situazioni sospette alle autorità competenti, senza alcuna forma di intervento diretto o sostitutivo delle Forze dell’Ordine.

Ribadiamo con chiarezza che il compito di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica resta in capo alla Prefettura e al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La risposta più concreta e strutturale al problema rimane infatti l’aumento degli agenti delle Forze dell’Ordine e una loro maggiore presenza stabile nei quartieri e nelle frazioni.

La proposta del Controllo di Vicinato si configura come misura complementare e integrativa, capace di rafforzare la rete sociale e la collaborazione tra cittadini e istituzioni.

I gruppi di vicinato si occupano esclusivamente di promuovere la collaborazione tra residenti della stessa zona, di favorire l’attenzione sul territorio, di segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Locale movimenti o situazioni anomale e di diffondere buone pratiche di prevenzione. Non possono in alcun modo organizzare ronde o pattugliamenti, fermare, identificare o inseguire persone, sostituirsi alle Forze dell’Ordine, diffondere immagini o dati personali sui social o in gruppi non autorizzati e soprattutto compiere qualsiasi forma di intervento diretto.

Innova Teramo riconosce le azioni già avviate dall’Amministrazione comunale, in particolare l’incremento del sistema di videosorveglianza e l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Locale, ma bisogna fare di più, agevolando la formazione dei gruppi di vicinato, coinvolgendo così in modo diretto ed ufficiale i comitati di quartiere e frazioni e favorendo la sicurezza come obiettivo da perseguire attraverso un insieme coordinato di strumenti.

INNOVA TERAMO