VIDEO / IL COMUNE AVVIA L'ITER PER RISOLVERE LA CONVENZIONE DEL DINO BESSO



Il Comune di Teramo ha avviato l’iter per la risoluzione della concessione del campo sportivo “Dino Besso” di San Nicolò a Tordino, attualmente affidato al Centro sportivo italiano (Csi) provinciale. Alla base del provvedimento, annunciato ieri in Consiglio Comunale dall'assessora Ferri, in risposta ad una sollecitazione del consigliere Lancione (vedi video) ci sarebbero le inadempienze del concessionario rispetto agli obblighi previsti dalla convenzione di gestione. L’affidamento dell’impianto, formalizzato nel dicembre 2023, prevedeva in capo al Csi l’apertura continuativa della struttura alla cittadinanza, la manutenzione ordinaria e la realizzazione di interventi migliorativi per circa 100 mila euro, tra cui nuovi spogliatoi e un campo da padel. Secondo le verifiche dell’ente, tuttavia, tali impegni non sarebbero stati rispettati. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di avviare la procedura di risoluzione della concessione per inadempienza, con l’obiettivo di rientrare nella piena disponibilità del campo e valutare un nuovo affidamento a soggetti in grado di garantire la gestione e lo sviluppo dell’impianto. Il “Dino Besso”, riqualificato negli ultimi anni con investimenti pubblici per centinaia di migliaia di euro, rappresenta uno dei principali poli sportivi della frazione di San Nicolò e del territorio teramano. Con l’avvio dell’iter di risoluzione si apre ora una fase amministrativa che potrebbe portare, nei prossimi mesi, alla revoca della concessione e alla pubblicazione di un nuovo bando per la gestione della struttura. Il Csi, intanto, sta prodicendo le sue memorie difensive.





