VIDEO / OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI BAR E NEGOZI: 25 CONTROLLI, 17 SANZIONI E 3 STRUTTURE ABUSIVE DA RIMUOVERE



Il Comune di Teramo ha avviato una serie di controlli mirati sull’occupazione di suolo pubblico da parte di negozi ed esercizi pubblici. Il bilancio delle verifiche, condotte nelle ultime settimane, conta 25 ispezioni complessive, 17 sanzioni amministrative e tre ordinanze di rimozione per strutture abusive. L’attività rientra in un’azione più ampia di monitoraggio del rispetto delle concessioni e delle autorizzazioni, con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo degli spazi pubblici e la parità di condizioni tra gli operatori commerciali. Particolare attenzione è stata riservata a dehors, pedane e altre installazioni esterne. «Un risultato importante, che si deve anche all’aumento del numero degli agenti della polizia locale», sottolinea l’assessore Graziano Ciapanna, evidenziando come il potenziamento dell’organico dei vigili urbani abbia consentito di intensificare i controlli sul territorio e rendere più efficace l’azione amministrativa. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con ulteriori verifiche programmate nelle diverse zone della città. L’amministrazione comunale ribadisce che l’obiettivo non è solo sanzionare eventuali irregolarità, ma anche favorire il rispetto delle regole e la tutela del decoro urbano.

