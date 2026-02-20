SFIORA VINCITA DA 120MILIONI AL SUPERENALOTTO, L'ABRUZZESE CHE CON L'UNICO 5 IN ITALIA HA VINTO 179MILA EURO AL SUPERENALOTTO



Ha sfiorato una vincita da oltre 120milioni di euro, l’anonimo giocatore del Superenalotto che ieri sera ha centrato l’unico “5” in Italia. Si tratta di un abruzzese, visto che la schedina vincente è stata convalidata al Bar Tabacchi Castello, storico punto vendita affacciato su Piazza Castello ad Avezzano, e si è portato a casa la non disprezzabile cifra di 179.653 euro. Se avesse centrato anche l’ultimo numero della sestina estratta, avrebbe vinto oltre 120milioni. Il fortunato vincitore non ha scelto personalmente i numeri: ha optato per il Quick Pick Multistella, la modalità che affida al terminale la selezione casuale della combinazione in base alla somma giocata. Una formula sempre più utilizzata, soprattutto da chi tenta la sorte in modo occasionale. Intanto, visto che anche questa volta non c’è stato alcun “6” né “5+1”: il jackpot continua a salire e tocca quota 123,5 milioni di euro per il prossimo concorso. La combinazione estratta ieri è stata: 39 – 76 – 90 – 20 – 40 – 43. Jolly: 53. Superstar: 53. L’ultima maxi-vincita del SuperEnalotto resta quella centrata il 22 maggio scorso a Desenzano del Garda, con un “6” da oltre 35,4 milioni di euro.