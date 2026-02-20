SPACCIO SULLA COSTA, MINORENNE IN MANETTE

Un minorenne residente a Pineto è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi nell’ambito di un’operazione antidroga condotta lungo la costa teramana. Il ragazzo è stato colto in flagranza mentre cedeva hashish a un coetaneo, al termine di un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio tra giovanissimi.

L’indagine, sviluppata attraverso servizi di osservazione e pedinamento su soggetti già noti alle forze dell’ordine, ha permesso ai finanzieri di intervenire durante una cessione di stupefacente. L’operazione ha portato all’identificazione dell’acquirente e al sequestro di ulteriori 20 dosi di hashish, per circa 41 grammi complessivi, già pronte per la vendita.

La successiva perquisizione nell’abitazione del minore ha consentito di rinvenire altri 10 grammi della stessa sostanza e materiale per il confezionamento, portando a oltre 57 grammi il totale sequestrato.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e affidato ai genitori, a disposizione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Il giudice, il 16 febbraio scorso, ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare della permanenza in casa con specifiche prescrizioni comportamentali.

L’acquirente, anch’egli minorenne, è stato invece segnalato alla Prefettura di Teramo come assuntore.

Secondo quanto emerso dall’operazione, la quantità di droga e le modalità di confezionamento indicherebbero un’attività di spaccio strutturata, inserita in una rete di distribuzione e consumo tra minori particolarmente diffusa nell’area costiera della provincia. L’intervento delle Fiamme gialle conferma l’attenzione delle forze dell’ordine su un fenomeno in crescita, quello della delinquenza minorile legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.