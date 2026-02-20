DALLA GESTIONE DEI CONFLITTI ALLA CRESCITA: RITORNA A TORTORETO IL CORSO PER GENITORI SULL’EDUCAZIONE EMOTIVA.

L’Amministrazione Comunale di Tortoreto, attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili, organizza il corso per genitori “Governare il caos: disciplina e sviluppo emotivo dei bambini e degli adolescenti”, un percorso formativo dedicato al sostegno educativo e alla crescita emotiva delle nuove generazioni – A comunicarlo è l’Assessore alle Politiche Giovanili Giorgio Ripani.

Il ciclo di incontri nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane legate alla disciplina, alla gestione delle emozioni e alla costruzione di relazioni educative più consapevoli. Il percorso approfondirà temi centrali come il significato educativo della disciplina, il funzionamento emotivo e cerebrale dei bambini e degli adolescenti nei momenti di difficoltà, l’importanza della sintonia e della connessione nella relazione adulto–ragazzo, fino ad arrivare a strategie pratiche per trasformare i conflitti in occasioni di crescita, responsabilità e apprendimento.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula ABIL dell’Istituto Comprensivo di Tortoreto, nelle seguenti date: mercoledì 4, 11, 18 e 25 marzo, e mercoledì 1 aprile, alle ore 18:00.

Il corso sarà tenuto dal Dott. Stefano Cristofori, psicologo, psicoterapeuta e pedagogista, presidente dell’Associazione Amnis Biosistemica, con oltre trent’anni di esperienza nell’ambito scolastico e nei percorsi di supporto alla genitorialità. Ad affiancarlo, la Dott.ssa Chiara Grilli e la Dott.ssa Kezia Di Diodoro, professioniste esperte in sviluppo infantile, relazioni educative e sostegno psicologico.

Soddisfatta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Domenico Piccioni per questa iniziativa che rientra nella programmazione comunale dedicata alle politiche giovanili e al supporto alla genitorialità, con l’intento di promuovere un dialogo sempre più forte tra scuola, famiglia e territorio.

Investire sull’educazione emotiva significa sostenere concretamente le famiglie e tutti coloro che accompagnano bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita. – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili Giorgio Ripani – Offrire momenti di formazione e confronto vuol dire anche aiutare i genitori a valorizzare la crescita dei propri figli nonché a prevenire eventuali fenomeni di disagio giovanile che, purtroppo, affliggono i nostri tempi.