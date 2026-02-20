LA LETTERA / «ASSESSORE CIAPANNA, QUESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LE È SFUGGITA?»



Buongiorno certastampa,

Nel compiacermi dell'iniziativa del controllo dell'occupazione di suolo pubblico, sono costretto a far rilevare all'Assessore come l'asserito recente potenziamento dell'attività municipale di controllo abbia trascurato la verifica dell'abnorme occupazione di suolo pubblico da tempo perpetrata in Città alla via Cesare Battisti confluenza via Vinciguerra, a vantaggio dell'esercizio alberghiero Gran Sasso, attraverso l'affissione di paletti, a protezione ed a maggior servizio del parcheggio scoperto della struttura ricettiva, paletti che occupano buona parte della carreggiata stradale, già in parte precedentemente asservita a zona di sosta riservata a portatori di handicap (si fa notare che quasi dirimpetto sorge l'ambulatorio ASL, primo soggetto ad avere motivi di doglianza...) .

E dire che dall'aprile dello scorso anno il Condominio Via Cesare Battisti, ove risiedo, ha inviato all'Amministrazione una "pec" denunciando l'abuso, rimasta a tutt'oggi senza risposta alcuna.

Approfitto quindi della circostanza e confido che la mia segnalazione possa servire a porre rimedio a ciò che sicuramente sarà stata un a svista.

Con osservanza.

Luigi de Dominicis