CERCA DI RUBARE UNA MOTOSEGA A PIAZZALE SAN FRANCESCO E MINACCIA DI MORTE I CARABINIERI

A Teramo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile della Compagnia, hanno tratto in arresto un uomo straniero di 37 anni residente a Roma, ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale.I militari erano stati chiamati, da diversi cittadini, ad intervenire in Piazza San Francesco alla fermata degli autobus, dove un uomo aveva cercato di impossessarsi di una motosega che gli operai comunali stavano utilizzando per effettuare dei lavori su alberi presenti nelle aiuole, successivamente lo stesso era salito a bordo di una corriera della ditta “Flix Bus” , diretta a Roma pretendendo di viaggiare senza pagare il biglietto. All’arrivo i Carabinieri trovavano l’uomo segnalato seduto su di una panchina con una bottiglia di birra in mano, alla richiesta dei documenti l’uomo andava in escandescenza cercando di colpire i militari che si sottraevano all’aggressione, e iniziava a minacciarli di morte e dopo aver preso una lattina di birra che aveva nel giubbotto la apriva e lanciava il contenuto addosso ai militari che venivano attinti dal liquido nelle divise, cercandoli nuovamente di colpirli e contestualmente li minacciava di morte in particolare “ammazzo voi e i vostri figlie tutta la vostra famiglia….con un coltello vi scuoio tutti….” I Carabinieri dopo una breve colluttazione riuscivano a bloccarlo e trarlo in arresto. L’uomo è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Teramo che ha convalidato l’arresto. Inoltre lo stesso è stato munito di divieto di dimora nella provincia di Teramo in attesa dell’udienza dibattimentale avendo richiesto i termini a difesa.