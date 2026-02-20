LA REPLICA / INNOVA TERAMO: «CORONA È FERMO ALLE GUERRE PUNICHE, CHIEDA ALLA "SUA" PREMIER PIÙ ASSUNZIONI DI FORZE DELL'ORDINE»

Restiamo ancora una volta stupiti dalle affermazioni del consigliere Corona che, invece di avanzare proposte costruttive e concretamente realizzabili, preferisce assumere una posizione sterile e polemica, spesso ancorata a ricostruzioni fasulle che sembrano partire dalle guerre puniche, dimenticando che nel frattempo il mondo è cambiato e con esso anche le esigenze delle nostre comunità.

Appare evidente un certo fastidio, come se ritenesse di detenere il monopolio del tema sicurezza a Teramo. Un’idea che, francamente, ci preoccupa. Da Corona invece di ricostruzioni fantasiose e di polemiche sterili verso una associazione culturale, ci saremmo aspettati una forte richiesta al suo partito, che governa il Paese da quattro anni, di aumentare le assunzioni delle forze dell’ordine, principale soluzione al problema della crescente criminalità e microcriminalità. Lo stesso partito che ha fatto della sicurezza una delle proprie principali promesse. Eppure i dati ufficiali parlano di un aumento della criminalità rispetto al 2022 (+4,9%). Prima di distribuire lezioni agli altri, sarebbe forse opportuno interrogarsi sui risultati raggiunti.

Innova Teramo continuerà a lavorare con serietà e senso delle istituzioni, avanzando proposte concrete e pienamente rispettose delle competenze della Prefettura e del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ai cittadini interessano le soluzioni, non le polemiche.

INNOVA TERAMO