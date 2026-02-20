SAN FRANCESCO, OGGI SOPRALLUOGO: CONFERMATA RIAPERTURA 15 MARZO, MA NON DEL BAR

Sopralluogo questa mattina all’autostazione di piazzale San Francesco, alla presenza del sindaco, dell’assessore ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio, dei responsabili della Tua e dell’impresa incaricata degli interventi di riqualificazione in corso nella struttura. Durante la visita è stata confermata la data di riapertura dell’autostazione, fissata per il prossimo 15 marzo, quando il terminal tornerà pienamente operativo per il servizio di trasporto pubblico. Restano invece più lunghi i tempi per la riattivazione del bar interno: i lavori di sistemazione del locale non rientrano infatti nell’appalto attuale e saranno a carico del futuro gestore, con tempistiche che verranno definite successivamente.