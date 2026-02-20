×

Avviso

Non ci sono cétégorie

BLITZ DEI CARABINIERI, SOSPESO LOCALE NOTTURNO DELLA COSTA TERAMANA

CarabbeI Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), unitamente agli Ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Teramo, nell’ambito di un’attività ispettiva congiunta – anche in relazione alle verifiche previste dal T.U.L.P.S.,– hanno eseguito un controllo presso un locale notturno della costa teramana, del quale non é stata resa nota la regione sociale.

All’esito degli accertamenti è stato deferito all’Autorità Giudiziaria l’amministratore unico della società titolare dell’esercizio per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dei lavoratori. In particolare, sono state riscontrate irregolarità riguardanti la mancata manutenzione dei presidi antincendio e dell’impianto elettrico, in violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, nonché l’installazione e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianzain assenza delle prescritte procedure autorizzative previste dalla normativa a tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori.

Nel corso dell’ispezione è stato inoltre accertato l’impiego di personale in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; circostanza che ha comportato l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, già oggetto di precedente analogo provvedimento.

Complessivamente sono state contestate ammende per euro4.000 circae sanzioni amministrativeper euro 5.000 circa.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di vigilanza finalizzati a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti lavorativi e la tutela dei lavoratori, con particolare attenzione al settore dell’intrattenimento notturno.