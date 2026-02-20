BLITZ DEI CARABINIERI, SOSPESO LOCALE NOTTURNO DELLA COSTA TERAMANA

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), unitamente agli Ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Teramo, nell’ambito di un’attività ispettiva congiunta – anche in relazione alle verifiche previste dal T.U.L.P.S.,– hanno eseguito un controllo presso un locale notturno della costa teramana, del quale non é stata resa nota la regione sociale.

All’esito degli accertamenti è stato deferito all’Autorità Giudiziaria l’amministratore unico della società titolare dell’esercizio per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dei lavoratori. In particolare, sono state riscontrate irregolarità riguardanti la mancata manutenzione dei presidi antincendio e dell’impianto elettrico, in violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, nonché l’installazione e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianzain assenza delle prescritte procedure autorizzative previste dalla normativa a tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori.

Nel corso dell’ispezione è stato inoltre accertato l’impiego di personale in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; circostanza che ha comportato l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, già oggetto di precedente analogo provvedimento.

Complessivamente sono state contestate ammende per euro4.000 circae sanzioni amministrativeper euro 5.000 circa.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di vigilanza finalizzati a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti lavorativi e la tutela dei lavoratori, con particolare attenzione al settore dell’intrattenimento notturno.