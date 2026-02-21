VIDEO / APRE DOMANI SERA "MEDITERRANEO", IL SAPORE DI NAPOLI A PORTA MADONNA



C’è un profumo che sa di pizza, di legna ardente e di pomodoro buono. È il profumo di Napoli, quello vero, fatto di gesti antichi e sorrisi sinceri. Domani sera, alle ore 18, quel profumo riempirà il cuore di Teramo: il Ristorante Pizzeria Mediterraneo inaugura la sua nuova sede a Porta Madonna, aprendo un capitolo che sa di radici e di futuro. La storia di “Mediterraneo” nasce nel 2004, ma affonda le sue radici molto più indietro, in oltre trent’anni di esperienza dei soci fondatori Antimo, Antonio e Raffaele: tre nomi che, nel mondo della ristorazione, significano dedizione, sacrificio e amore per l’arte dell’accoglienza. Per anni il loro lavoro ha accompagnato la quotidianità di tante famiglie al Centro Commerciale Gran Sasso. Oggi la scelta coraggiosa: lasciare il contesto commerciale per portare il Mediterraneo in città, tra le strade vive, le piazze e la memoria condivisa di Teramo. Il nuovo locale è ampio, luminoso, pensato per essere vissuto d’inverno e d’estate, col gioiello del “Mediterraneo Garden”: uno spazio esterno che, con l’arrivo della bella stagione, diventerà teatro di serate sotto le stelle, eventi live, musica e convivialità. Un luogo dove il cibo incontra la bellezza del tempo condiviso. Nel locale completamente rinnovato, impreziosito da un soppalco che sa di cene intime e serate tra amici, magari gustandosi la pizza e una partita in tv, si ritrova l’essenza di sempre: il gusto genuino della tradizione partenopea. La vera pizza napoletana, con doppia lievitazione, ingredienti freschissimi e cottura nel forno a legna, sprigiona sapori autentici e fragranze antiche. Accanto, una cucina di livello che racconta Napoli in tutta la sua ricchezza: mare, terra, stagioni e memoria. A rendere l’esperienza ancora più calorosa è uno staff che accoglie con professionalità e umanità: la solare presenza di Marianna, Carmen e Roberta, sono loro il volto sorridente di un Mediterraneo che non è solo un ristorante, ma una famiglia. Domani il taglio del nastro non sarà soltanto un’inaugurazione: sarà l’abbraccio tra una storia lunga trent’anni e una città che torna a ritrovarsi attorno a una tavola. Mediterraneo è arrivato in città.

