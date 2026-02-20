ADELINA È MORTA PER LA ROTTURA DEL CUORE PROVOCATA DALL'INCIDENTE





È stato il trauma toracico devastante provocato dall’urto contro un albero a determinare la morte di Adelina Reginelli, 50 anni, commessa molto conosciuta ia Sant'Egidio. L’esame autoptico, effettuato in serata all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo dall’anatomopatologo Giuseppe Sciarra, ha escluso definitivamente cause naturali, indicando nello schianto l’origine del decesso. L’impatto ha provocato la frattura delle costole, che hanno lesionato il cuore della donna, rendendo vano ogni soccorso. Viene così smentita l’ipotesi iniziale di un malore improvviso alla guida, presa in considerazione nelle ore immediatamente successive all’incidente. Per completare il quadro medico-legale restano da eseguire gli esami istologici e tossicologici, i cui risultati potranno fornire ulteriori elementi agli inquirenti. Adelina Reginelli si trovava al volante della sua Nissan Qashqai quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, la vettura ha sbandato uscendo dalla carreggiata e terminando la corsa contro un albero.