ANNUNCIATE 79 NUOVE ASSUNZIONI IN COMUNE, APERTA LA CACCIA AL "POSTO FISSO"

Una notizia che avrebbe fatto la gioia del Checco Zalone strenuo difensore del “posto fisso”, l’annuncio delle 79 nuove assunzioni in un Comune, nel quadro di un piano di generale rafforzamento della struttura amministrativa. Ad annunciarle, nel nuovo piano triennale, è stato il Comune dell’Aquila, che punta all’ingresso stabile di nuove figure attraverso procedure di rinnovo o selezioni pubbliche. Nel dettaglio, sono previste le assunzioni di 4 dirigenti nell’area dirigenziale; 2 funzionari (uno amministrativo e uno tecnico), 9 tecnici, 4 contabili, 6 assistenti sociali, 1 informatico e 1 nell’ambito educativo-sociale; nell’area istruttori 6 di vigilanza, 11 tecnici e 7 amministrativo-contabili; nell’area operatori esperti 12 tecnici e 16 amministrativo-contabili. Le nuove assunzioni avranno l’obiettivo di potenziare i servizi comunali, migliorare la capacità di progettazione e gestione degli interventi pubblici e rendere più efficace l’attuazione dei programmi legati agli investimenti strategici per lo sviluppo della città.