BOATO NELLA NOTTE, ESPLODE LO SPORTELLO BANCOMAT

Attimi di paura nella notte a Pineto, dove intorno alle 04:11 un forte boato ha interrotto il silenzio nel centro cittadino. L’episodio si è verificato in Via Garibaldi, nei pressi della filiale della BPER Banca. Diversi residenti sono stati svegliati dall’esplosione e alcuni sono scesi in strada per capire cosa fosse accaduto. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’area è stata immediatamente delimitata per consentire i rilievi. Dai primi riscontri visivi, risulta danneggiata la vetrina situata accanto al bancomat, con vetri infranti e segni evidenti dell’onda d’urto. Non sarebbero emersi, al momento, danni strutturali estesi all’intero edificio. Gli investigatori stanno verificando se si sia trattato di un tentativo di assalto allo sportello automatico e se vi sia stato un eventuale ammanco di denaro. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri, oltre al personale addetto alla sicurezza dell’istituto di credito. La zona è rimasta transennata per consentire le operazioni di controllo e la messa in sicurezza. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella di un possibile attacco con ordigno artigianale, tecnica già utilizzata in altri episodi simili ai danni di sportelli ATM. Saranno le immagini di videosorveglianza e i rilievi tecnici a chiarire con precisione quanto accaduto.

Mauro Di Concetto

Qui Pineto