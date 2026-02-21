INCENDIO DAVANTI AL RISTORANTE, AUTO DISTRUTTA DALLE FIAMME

Distrutta dalle fiamme nella notte un’auto parcheggiata in via delle Lampare, a Martinsicuro, all’altezza del ristorante omonimo. L'auto, una MG zs è andata completamente distrutta nell'incendio, scoppiato all'1,30. Secondo i primi accertamenti le fiamme non avrebbero origine dolosa, ma saranno gli approfondimenti di carabinieri e dei vigili del fuoco di Nereto, intervenuti per spegnere il rogo, a definire con precisione la dinamica dell’accaduto. Oltre al veicolo, l’incendio ha causato danni anche ad alcune abitazioni vicine: il calore sprigionato ha infatti deformato e sciolto alcuni condizionatori esterni.



