SFUGGE AL CONTROLLO DEI CARABINIERI, SCAPPA CON L'AUTO E SI SCHIANTA CONTRO UN FURGONE. AL PRONTO SOCCORSO: «SONO DEPRESSO»

Notte movimentata a Teramo, intorno alle 3 del mattino un giovane automobilista è arrivato al Pronto Soccorso. Nel tentativo di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, infatti, si era schiantato in via Malaspina contro un furgone parcheggiato lungo la strada. Dopo l’impatto, l’uomo, che viaggiava con la fidanzata, è stato condotto al pronto soccorso dai militari per gli accertamenti sanitari e tossicologici disposti dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito, al momento dell’incidente si sono attivati gli airbag e si è verificata la rottura di alcuni vetri del mezzo. L’uomo ha riferito di aver battuto la testa, lamentando cefalea. Ai medici ha raccontato di essere in cura per una sindrome depressiva, ma su richiesta dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto a test salivare per la ricerca di sostanze stupefacenti, mentre l’accertamento alcolemico era già stato effettuato dalle forze dell’ordine al momento del fermo.