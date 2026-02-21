CITTADELLA DELLA CULTURA, LA SODDISFAZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE CORSI: «CONFERMATO IL BUON OPERATO DELL’ATENEO, ORA L’AVVIO DEI LAVORI»

Teramo, 21 febbraio 2026- Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Christian Corsi, esprime soddisfazione per l’esito dei ricorsi presentati contro l’aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento dei lavori di realizzazione della “Cittadella della Cultura” negli spazi dell’ex Manicomio Sant’Antonio Abate.

«Il rigetto della richiesta di sospensiva da parte del Tribunale amministrativo regionale è motivo di soddisfazione per l’Ateneo poiché conferma la correttezza e il buon operato della nostra amministrazione, del direttore generale Dott. Roberto Conte e della Commissione tecnica giudicatrice. Un esito che consente di proseguire con grande determinazione verso l’avvio dei lavori.Èdunque un momento importante per l’Ateneo ma anche per l’intera comunità teramana che vede così finalmente concretizzarsi un passaggio storico come l’avvio dei lavori di costruzione della Cittadella della cultura» commenta il Rettore Corsi.

«Senza entrare nel merito delle motivazioni contenute nell’ordinanza del Tar - prosegue il Rettore -voglio ribadire che non abbiamo mai nutrito dubbi sulla solidità e sulla trasparenza della procedura portata avanti dall’Ateneo e dai nostri uffici, né tantomeno nell’operato della Commissione tecnica giudicatrice, che si è avvalsa del supporto di professionisti preparati e specializzati sul tema degli appalti. Il nostro obiettivo è vedere realizzata questa opera strategica, procedendo nella massima trasparenza, nel rispetto delle procedure e in modo tempestivo per preservare il finanziamento recuperato e tenere fede al cronoprogramma al quale nell’ultimo anno abbiamo impresso un’accelerazione senza precedenti. La realizzazione della Cittadella della Cultura renderà Teramo una vera e propria città universitaria e darà un impulso decisivo per la crescita, lo sviluppo e il rilancio all’intero territorio, affermando un’identità chiara legata alla cultura e alla ricerca. E per questo obiettivo spenderò le mie migliori energie, per il bene dell’Ateneo e della mia città».