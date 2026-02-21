ASSALTO AL BANCOMAT DELLA BPR: COLPO DA 26.700 EURO NELLA NOTTE TRA VIA GARIBALDI E VIA ROMA

E' di 26.700 euro il bottino che nella notte tra via Garibaldi e via Roma ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della banca BPR, situata al piano terra di un edificio condominiale in via Garibaldi. L’esplosione si è verificata poco dopo le 3.00, provocando ingenti danni ai locali dell’istituto di credito. La deflagrazione ha causato il crollo di controsoffitti, il danneggiamento di tramezzi e la distruzione di parte degli arredi. L’onda d’urto ha inoltre infranto le vetrate, scagliando frammenti di vetro a diversi metri di distanza lungo la strada. La stima complessiva dei danni strutturali è ancora in corso. Sul posto non è stato rinvenuto il terminale bancomat, circostanza che rafforza l’ipotesi di un’azione pianificata per asportare l’intera cassa automatica. Le modalità dell’assalto, eseguito con rapidità e precisione, fanno ritenere agli investigatori che possa trattarsi di un gruppo esperto. Nel pomeriggio i Carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’area dell’esplosione. I militari hanno acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza, sia interni sia esterni alla filiale, e stanno raccogliendo le testimonianze di alcune persone per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare eventuali movimenti sospetti registrati prima e dopo il boato. Sull’inchiesta, coordinata dalla Procura che ha aperto un fascicolo, al momento viene mantenuto il massimo riserbo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare i responsabili e verificare possibili collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nella zona.