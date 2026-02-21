AUTO SBANDA PRIMA DI PONTE VEZZOLA: DUE FERITI LIEVI

Incidente stradale a Teramo, poco prima di Ponte Vezzola. Coinvolta un’auto che, per cause in corso di accertamento, ha sbandato andando a colpire il muretto stradale. A bordo del veicolo viaggiavano due persone, conducente e passeggero, entrambi visitati dagli operatori sanitari. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione: risultano lievemente feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana per i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.