LO TROVANO SUL LUNGOFIUME FERITO DA UNA VENTINA DI COLTELLATE: »L'HO FATTO DA SOLO».È GRAVE

È stato lo stesso 48enne a chiamare i soccorsi da un’area difficile da raggiungere lungo il fiume Vomano, a Pagliare di Morro d’Oro, riferendo di essersi inflitto numerose coltellate, circa una quindicina. L’uomo, residente in zona, è stato localizzato dopo oltre mezz’ora di ricerche tra la vegetazione fitta che costeggia l’argine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, affiancati da vigili del fuoco e carabinieri. Per consentire ai soccorritori di raggiungere il ferito, i pompieri hanno dovuto aprire un passaggio tra rovi e sterpaglie, utilizzando anche motoseghe, a causa della conformazione impervia del terreno. Prestati i primi trattamenti e stabilizzato sul posto, il 48enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Mazzini di Teramo, dove è ora sotto osservazione. L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio. Restano, infatti, numerosi dubbi e si avanza il sospetto che si tratti di una storia molto diversa,

foto elaborazione AI