VA ALL'ASTA NOTO ALBERGO NEL CUORE D'ABRUZZO





È in una delle aree a più alta vocazione turistica d'Abruzzo, in un paese che è già di suo sinonimo dell'Abruzzo più vero, il complesso immobiliare destinato ad attività alberghiera, che a Scanno finisce all’asta giudiziaria. La vendita, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare 18/23 del Tribunale di Sulmona, è fissata per il 15 aprile 2026 alle 9.30, davanti al notaio Massimiliano Spartano. Il lotto è unico e riguarda un edificio situato in via Domenico Di Rienzo, articolato su cinque livelli fuori terra più piano seminterrato. L’immobile presenta al piano terra (oltre 500 metri quadrati) gli spazi tipici della struttura ricettiva: hall, sala bar con servizi, ristorante e cucina con locali accessori, collegati anche a due magazzini (uno con wc) e a locali tecnici esterni. Nel seminterrato è presente un ulteriore ambiente di servizio. I tre piani superiori (primo, secondo e terzo), ciascuno di circa 276 metri quadrati, ospitano complessivamente 27 camere con bagno, alcune articolate su due vani, oltre a locali di servizio, logge e balconi. Il primo livello dispone anche di un ampio terrazzo di circa 74 metri quadrati. Il quarto piano sottotetto (circa 282 metri quadrati) è destinato prevalentemente a deposito, con alcuni ambienti rifiniti – due con bagno – destinati al personale della struttura. Il prezzo base d’asta è fissato in 1.143.414,25 euro, con offerta minima di 857.560,68 euro e rilancio minimo di 2.000 euro in caso di gara tra più offerenti. Le offerte potranno essere presentate in modalità cartacea, in busta chiusa, dalle 9 alle 12 del giorno precedente la vendita presso la sede dell’Associazione professionale Procedure esecutive, oppure in modalità telematica entro le ore 12 dello stesso termine.