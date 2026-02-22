CARNEVALE DI SANT'EGIDIO, OGGI IL GRAN FINALE, ATTESI 30MILA SPETTATORI E IN SERATA SI PREMIA IL CARRO VINCITORE

Sant'Egidio si prepara a vivere oggi il momento più atteso dell’anno: la sfilata conclusiva del 31° Carnevale, manifestazione che nel tempo è diventata uno degli appuntamenti più partecipati e identitari dell’intero territorio abruzzese. L’edizione di quest’anno si chiude con numeri imponenti: sono infatti attese oltre 30mila persone lungo il percorso della parata. A contendersi il titolo saranno sette carri allegorici, affiancati da circa 3mila figuranti delle contrade, protagonisti di mesi di lavoro tra progettazione, costruzione e preparativi. Un impegno collettivo che racconta la passione e il senso di appartenenza di un’intera comunità, capace di trasformare il Carnevale in un grande evento popolare. In serata è prevista la proclamazione del carro vincitore della 31ª edizione. Oltre al riconoscimento della giuria tecnica, sarà assegnato anche il Premio della giuria popolare, espressione diretta del pubblico e segno di un Carnevale vissuto e condiviso da cittadini e visitatori. La manifestazione è organizzata dall’associazione Vivi Sant’Egidio, in collaborazione con il Comune e l’amministrazione comunale, con il supporto delle forze dell’ordine, della Protezione civile, della Croce Bianca e delle numerose associazioni di volontariato impegnate a garantire sicurezza, assistenza sanitaria e logistica per tutta la giornata. Più che una festa, il Carnevale di Sant’Egidio rappresenta da 31 anni una tradizione che attraversa generazioni e rafforza l’identità locale. Con la sfilata finale di oggi, il paese aggiunge un nuovo capitolo alla propria storia collettiva: questa sera non sarà premiato soltanto un carro, ma l’impegno di un’intera comunità.