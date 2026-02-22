CADE IN GALLERIA, CENTAURO 27ENNE IN CODICE ROSSO AL MAZZINI



Incidente all’interno della galleria di Cartecchio, sulla Teramo - Mare. Un motociclista di 27 anni ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato sull’asfalto, finendo a terra. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli, ma sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. A seguito dell’incidente è stato chiuso il tratto che consente l’uscita per Teramo e l’immissione in direzione Giulianova per i veicoli provenienti da est, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Il giovane centauro è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Mazzini di Teramo.



foto archivio