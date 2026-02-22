VIDEO - FOTO / INAUGURATO IL NUOVO RISTORANTE PIZZERIA "MEDITERRANEO", BAGNO DI FOLLA A PORTA MADONNA

Ci sono momenti che somigliano a un abbraccio. Hanno il calore del ritorno a casa. E Teramo, ieri sera, ha accolto così l’apertura di Mediterraneo: con gli occhi lucidi di chi riconosce un’emozione che prende posto tra le strade del cuore. A Porta Madonna, nel punto esatto in cui la città respira memoria e passaggio, il Ristorante Pizzeria Mediterraneo ha inaugurato la sua nuova sede. Il taglio del nastro — con il sindaco Gianguido D’Alberto, la consigliera delegata agli eventi Deborah Fantozzi, seguiti poi dal consigliere provinciale Flavio Bartolini e dall’assessore Mimmo Sbraccia — è durato pochi secondi. L’applauso, invece, è sembrato non finire mai. Perché in quel gesto non c’era solo l’apertura di un locale: c’era il coraggio di una scelta, la voglia di rimettersi in gioco e riportare vita nel centro della città. E soprattutto c’erano loro, tantissimi teramani. Clienti di ieri, amici di sempre, famiglie cresciute attorno a quelle pizze, a quelle tavolate, a quel modo di accogliere che negli anni è diventato identità. Una folla affettuosa, partecipe, quasi commossa: la prova che il Mediterraneo non è mai stato soltanto un ristorante, ma un luogo dell’anima collettiva.



Per anni, Antimo, Antonio e Raffaele hanno declinato la loro quotidianità al Centro Commerciale Gran Sasso: compleanni, pause pranzo, momenti di famiglia. Poi la decisione più audace: lasciare quel contesto commerciale per tornare in città, tra pietre antiche e piazze vere, scommettendo sul centro storico. È questa la vera avventura del Mediterraneo: credere che una storia possa rinascere dove è più fragile. Investire dove altri esitano. Mettere radici dove la città chiede di essere amata. I nuovi spazi raccontano proprio questo: luce, ampiezza, calore. E poi il Mediterraneo Garden, il giardino che promette sere d’estate sotto le stelle, musica, risate, tempo condiviso. Un luogo che non è solo architettura, ma promessa di vita. Dentro, tutto parla la lingua di sempre: la pizza napoletana a doppia lievitazione che respira nel forno a legna, gli ingredienti freschi, i sapori di Napoli tra mare e terra. E i volti che accolgono — Marianna, Carmen, Roberta — sorrisi che per molti teramani sono già casa. Quella di questa sera non è stata un’inaugurazione. È stato il ritorno un tempio del sapore che sceglie, ancora una volta, di credere nel futuro. Il Mediterraneo è aperto, c’è una nuova insegna accesa in città..

