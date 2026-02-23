BIMBA DI SETTE ANNI CADE DALLA SEGGIOVIA, VOLO DI SEI METRI, È IN PROGNOSI RISERVATA

Una caduta da circa sei metri dopo essere scivolata da una seggiovia: è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma la bambina aquilana di sette anni rimasta ferita nel comprensorio sciistico di Campo Felice. La piccola, ha riportato un trauma toracico con contusione polmonare e una successiva evidenza di lacerazione, lesioni che richiedono monitoraggio specialistico. L’incidente si è verificato poco dopo la partenza dell’impianto, all’altezza del terzo pilone nel tratto che sovrasta la pista delle Cerchiare. Subito dopo l’impatto sulla neve, la bambina ha accusato dolori diffusi ed è stata assistita dal personale sanitario della stazione sciistica, raggiunto in breve dall’elisoccorso del 118. Dopo le prime cure e gli accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, i medici hanno disposto il trasferimento in elicottero nella struttura romana per ulteriori controlli. La minore, allieva di una scuola sci del territorio e quindi non alle prime armi, al momento della caduta era con tre adulti. Restano da chiarire le cause dell’accaduto: non è ancora stabilito se la barra di sicurezza fosse abbassata. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo, impegnati anche nei servizi sulle piste di Campo Felice, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’impianto di risalita.